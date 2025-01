Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzt bei Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Unachtsamkeit führte am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person am "Holzdorfer Kreuz". Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Kleintransporter die Verbindungsstraße aus Richtung Possendorf kommend und hatte an der Kreuzung zur L1053 die Absicht, geradeaus weiter in Richtung Holzdorf zu fahren. Er hielt zunächst ordnungsgemäß an der Kreuzung, um sich zu vergewissern, ob er die vorfahrtsberechtigte Landstraße passieren kann. Beim Wiederanfahren übersah er jedoch einen von links aus Richtung Legefeld nahenden Pkw Toyota und stieß seitlich gegen den Pkw. Durch den seitlichen Aufprall geriet der Pkw ins Schleudern und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Toyota rutschte in den Straßengraben und kollidierte dort mit einer befestigten Grabenüberfahrung, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Die Fahrerin des Toyota (34 Jahre) wurde schwer verletzt im Klinikum Weimar aufgenommen. Der Gesamtschaden des Unfalles wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

