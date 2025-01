Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Verkehrsdelikt gesucht

Jena (ots)

Ein Zeuge beobachtet am Dienstag, dem 21.01.25, gegen 12:35 Uhr zwei vor sich fahrende Fahrzeuge auf der Lutherstraße. Hierbei wollte ein PKW Kia den vor sich fahrenden PKW überholen will. Dieser wiederum lenkte in diesem Moment zur Straßenmitte und blockierte bzw. verhinderte somit das Überholen des Kias. Laut dem Zeugen ereignete sich dieses Szenario drei Mal und führte soweit, dass ein entgegenkommender Radfahrer als auch ein PKW fast in Mitleidenschaft gezogen wurden, da sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Jena nunmehr Zeugen, vor allem den benannten Radfahrer und Fahrzeugführer, sowie etwaig weitere Verkehrsteilnehmer, welche durch das Manöver gefährdet wurden.. Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 18770/2025.

