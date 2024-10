Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen

Langstadt: Dieb auf frischer Tat ertappt

62-Jähriger festgenommen

Babenhausen (ots)

Am Montagmorgen (28.10.) nahm die Polizei einen 62-Jährigen in der Forsthausstraße fest. Vorangegangen war ein Notruf gegen 4.00 Uhr, dass eine Person ins Vereinsheim eingebrochen sei. Eine Polizeistreife konnte den Mann aus Babenhausen im dortigen Vereinsheim vorläufig festnehmen. Dieser hatte sich unberechtigt Zutritt verschafft und eine Flasche Bier getrunken. Er musste eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen und wird sich in einem Strafverfahren verantworten.

