Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Einbrecher erbeuten Gold

Wer hat etwas beobachtet?

Reinheim (ots)

Etwa eine Stunde Abwesenheit von Bewohnern nutzten am Samstagabend (26.10.) unbekannte Täter, um Wertsachen zu entwenden. Zwischen ca. 21:55 bis 22.10 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Goethestraße. Hier durchwühlten sie mehrere Zimmer und entnahmen unter anderem Gold, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell