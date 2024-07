Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Blumenladen

Düren (ots)

In den Fokus von Einbrechern rückte in der Nacht von Dienstag (09.07.2024) auf Mittwoch (10.07.2024) ein Blumengeschäft in Düren.

Der oder die Diebe verschafften sich zwischen 19:00 Uhr am Dienstagabend und 10:15 Uhr am Mittwochmorgen gewaltsam Zugang zu dem Geschäft in der Nordstraße. Die Täter entwendeten die Kasse samt Bargeld sowie eine Sparbüchse, die Trinkgeld beinhaltete. Insgesamt wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden und ihre Hinweise mitzuteilen.

