POL-DN: 1,5 Meter Abstand - Polizei Düren und Stadt Düren starten gemeinsame Aktion zur Stärkung der Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern

Aldenhoven (ots) - Vermutlich gleich an sechs Gräbern vergingen sich derzeit noch Unbekannte auf dem Friedhof in Aldenhoven Siersdorf. Es wurden in einem noch nicht bekannten Zeitraum mehrere Edelmetallgefäße von Gräbern entwendet. Im Rahmen der Grabpflege entdeckte am Samstag (06.07.2024) ein 74-Jähriger aus Aldenhoven den Diebstahl einer Messingvase. Er stellte außerdem fest, dass an fünf weiteren Grabstellen ...

