POL-DA: Brensbach/B38: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Bürstadt (ots) - Nachdem mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Mainstraße von Kriminellen aufgesucht wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Sonntagvormittag (27.10.), gegen 11 Uhr, Zutritt in den Keller. Unter Anwendung von Gewalt ...

mehr