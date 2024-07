Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer in Alfeld

Alfeld (bau) - Am Samstag, den 20.07.2024 gegen 09:00 Uhr befährt eine 63-jährige Alfelderin mit ihrem Opel den Perkwall in Richtung Burgfreiheit, dabei kommt ihr ein 75-jähriger Radfahrer aus Delligsen entgegen. Als die Alfelderin nach links abbiegen möchte, übersieht sie den bevorrechtigen Radfahrer. Es kommt hierdurch zu einem Zusammenstoß, sodass der Radfahrer stürzt. Der Radfahrer wird dabei leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Gronau verbracht. An dem Pkw und dem Fahrrad entsteht Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 2.500 Euro.

