Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: VU-Flucht mit entscheidenden Zeugenhinweis in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Freitag, 19.07.2024, um 21:05 Uhr, kam es in der Kaiser-Wilhelm-Str. zu einem Verkehrsunfall beim Einparken.

Ein 31-jähriger aus Alfeld versuchte zur o.a. Zeit mit seinem VW Golf in Höhe der Hausnummer 34 in einer Parklücke einzuparken. Dabei stieß er mehrfach gegen den vor ihm parkenden Fiat Panda. Eine Zeugin konnte den ganzen Unfallhergang beobachten und sprach den Unfallverursacher darauf an. Dieser gab ihr gegenüber an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben und verließ anschließend den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ihn erwartet deshalb ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der Schaden an beiden Pkw wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell