POL-HI: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall in Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (neu) - Am Freitag, 19.07.2024, gegen 15:05 Uhr, kam es auf der Landesstraße 485 zwischen den Ortschaften Sibbesse und dem Ortsteil Westfeld zu einem Verkehrsunfall.

Ein 65-jähriger Sibbesser befuhr die L 485 aus Sibbesse kommend in Richtung Westfeld, als er auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen VW Golf Plus verlor und über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte er mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam vorsorglich in ein Hildesheimer Krankenhaus. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Da zudem Betriebsstoffe ausliefen, waren Feuerwehr, Straßenmeisterei und Untere Wasserbehörde involviert. Der entstandene Sachschaden wird vorerst auf 15.000 Euro geschätzt.

