POL-HI: ALGERMISSEN (kla) Diebstahl beim Fußballturnier

Hildesheim (ots)

Am Fr., 19.07.24 fanden am Abend auf der Sportanlage am Grasweg in Algermissen Fußballspiele im Rahmen des Börde-Cups statt. Nach einem Spiel bemerkte ein Spieler, dass ihm aus der Umkleidekabine Kopfhörer im Wert von 500 Euro gestohlen wurden. Es wurde bekannt, dass auch anderen Personen Geld oder Gegenstände aus den unverschlossenen Kabinen gestohlen wurden. Diese sind der Polizei aber noch nicht bekannt und werden gebeten, sich zu melden. Auch andere Personen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, 05066-9850 zu melden. Bei solchen Veranstaltungen, aber auch sonst, soll man Wertsachen nicht unbeaufsichtigt ablegen.

