POL-HI: Einbruch in Seniorenheim

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am Freitag, 19.07.2024, um 21:05 Uhr, kam es in der Kaiser-Wilhelm-Str. zu einem Verkehrsunfall beim Einparken. Ein 31-jähriger aus Alfeld versuchte zur o.a. Zeit mit seinem VW Golf in Höhe der Hausnummer 34 in einer Parklücke einzuparken. Dabei stieß er mehrfach gegen den vor ihm parkenden Fiat Panda. Eine Zeugin konnte den ganzen ...

