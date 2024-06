POL-PPRP: Versuchter Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Dienstag (04.06.2024), gegen 01:30 Uhr, waren eine 33-Jährige und ihr 57-jähriger Begleiter mit einem Taxi in Ludwigshafen unterwegs. Als die Fahrt in der Friedrich-Profit-Straße endete, kam es zum Streit zwischen der 33-Jährigen und dem Taxifahrer. Im Zuge dessen beleidigte der Fahrer die Frau und biss ihr in den Arm. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

