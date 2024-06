POL-PPRP: Taxifahrt endet mit Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmittag (02.06.2024), gegen 12:20 Uhr, kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wredestraße zu einem Brand eines Elektronikgerätes. Der schwelende Brand wurde gelöscht, bevor er auf die Wohnung übergreifen konnte. Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen dürfte eine technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Rückfragen bitte an: ...

mehr