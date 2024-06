POL-PPRP: Wohnungsbrand

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (30.05.2024), zwischen 14:00 und 15:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein in einem Parkhaus Im Zollhof abgestellten Honda Civic. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Am Sonntag (02.06.2024), zwischen 12:00 und 15:00 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz in der Kallstadter Straße abgestellter Skoda Karoq beschädigt. Auch in diesem Fall kümmerte sich ...

