POL-DA: Pfungstadt

Eschollbrücken: Kriminelle beschmieren Vereinsgelände und Zigarettenautomat

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt/Eschollbrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter hinterließen am Sonntagmorgen (27.10.) zwischen 5.00 und 8.00 Uhr mehrere Farbschmierereien. In der Straße "Außerhalb" hinterließen sie auf einem Vereinsgelände ihre Zeichen an der Hauswand, den Bannern, einem Container und einem Zigarettenautomaten. Zusätzlich beschmierten sie eine Mauer in unmittelbarer Nähe, in der Straße "Im Waldfrieden". Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

