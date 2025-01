Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mountainbike aus Keller gestohlen

Weimar (ots)

Zwischen dem 09. Januar und Donnerstagabend drangen Unbekannte in ein Wohnhaus und im Anschluss gewaltsam in einen Keller in der Bahnstraße ein. Aus dem Keller entwendeten der oder die Täter ein Mountainbike der Marke Giant im Wert von über 2300,- Euro. Mitsamt der Beute entfernten sie sich unerkannt. Die Ermittlungen zur Tat sowie dem oder den Tätern dauern an.

