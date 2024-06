Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener ist offenbar nach einem Kneipenbesuch am Wochenende ausgeraubt worden. Am Sonntag, 9. Juni 2024, verließ der 30-Jährige gegen 0.30 Uhr das Lokal in der Sellhorststraße in Erle. Als er in der Straße "Borgswiese" in Richtung Frankampstraße lief, sind ihm nach eigenen Angaben vier männliche Personen entgegengekommen. Einer aus der Gruppe rempelte demnach den Gelsenkirchener an, ein anderer stieß ihn zu Boden. Dann traten mehrere Personen auf den 30-Jährigen ein und entwendeten ihm sein Portemonnaie. Anschließend seien die Tatverdächtigen in Richtung Cranger Straße geflüchtet.

Am Montag erstattete der Mann Strafanzeige auf einer Polizeiwache. Er konnte angeben, dass die Tatverdächtigen etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen seien sollen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die weitere Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch unter der 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell