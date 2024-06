Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden durch Brände in Bulmke-Hüllen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr waren in der Nacht zu Dienstag, 11. Juni 2024, wegen drei Bränden in Bulmke-Hüllen im Einsatz. Dort brannte es in zeitlicher Reihenfolge zunächst im rückwärtigen Teil eines Gebäudes an der Straße Im Mühlenfeld (1.45 Uhr). Dann geriet um 4.09 Uhr ein Auto auf der Hohenzollernstraße in Brand und zuletzt kam es um 4.46 Uhr zum Brand an einem Vereinsheim in einem Kleingartenverein, ebenfalls an der Hohenzollernstraße. Die Feuerwehr hat über ihre Maßnahmen bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5798399).

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, sichert Spuren und geht in mindestens im erstgenannten Fall von fahrlässiger oder mutwilliger Brandstiftung aus. Es entstand in allen Fällen Sachschaden. Bei dem erstgenannten Gebäudebrand wurde auch ein Supermarkt in Mitleidenschaft gezogen. Hier sind durch das Feuer und die Löscharbeiten alle Waren in Mitleidenschaft gezogen worden und müssen vernichtet werden. Die Polizei sucht dringend Zeugen in allen Fällen und bittet um Hinweise unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell