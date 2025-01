LPI-J: Garage leergeräumt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Unter Alkoholeinfluss führte am Freitag, kurz nach Mitternacht, ein 27-Jähriger sein Fahrzeug, was jetzt strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Beamte stoppen den Hyundai in der Ernst-Thälmann-Straße. Bei der Kontrolle beatmete der Mann das Gerät mit 1,1 Promille, was schlussendlich eine Blutentnahme zur Folge hatte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, welche rechtlich ab diesem Wert normiert ist. ...

