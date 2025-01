Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An vier Türen gescheitert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schkölen: Donnerstagabend stellte eine Objektverantwortliche eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße einen versuchten Einbruch fest. An insgesamt vier Wohnungstüren, wobei zwei Wohnungen derzeit Leerstand haben, befanden sich frische Hebelspuren. Ein oder mehrere Unbekannte hatten sich augenscheinlich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag Zutritt zum Wohnhaus verschafft und folgend versucht in die Wohnungen zu gelangen. Dies scheiterte. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743 56100 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 21269/2025.

