LPI-J: Mit 0,8 Promille erwischt

Jena (ots) - So schnell wie sie gekommen sind, waren sie auch wieder weg. Vermutlich drei männliche Täter befuhren, kurz nach zwei Uhr am Freitagmorgen, mit einem dunklen Pkw das Gelände einer Tankstelle in der Rudolstädter Straße. Im Anschluss öffneten diese mit einem unbekannten Hebelwerkzeug gewaltsam die Eingangstür und begaben sich in den Verkaufsraum. Im Bereich der Kasse fanden die Täter dann ihre Beute, das komplette Kassensystem. Der Inhalt wird auf eine ...

mehr