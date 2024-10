THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: Technisches Hilfswerk auf der Messe Florian von 10.-12. Oktober 2024 in Dresden

Thema der Standpräsentation: "Pumpen ¬- Hilfe bei Hochwasser, Bränden und und Hitze" - Außerdem: Vortrag über das Virtual Operations Support Team (VOST) des THW im Fachprogramm der Messe

Das Technische Hilfswerk informiert auf der Messe Florian, der Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz, vom 10.-12. Oktober in Dresden über seine Arbeit. Der thematische Schwerpunkt der diesjährigen Präsentation lautet "Pumpen ¬- Hilfe bei Hochwasser, Bränden und und Hitze". Das THW ist auf dem Messegelände in Halle 4 am Stand F10 zu finden. Als Folge des Klimawandels häufen sich seit einigen Jahren Starkregenereignisse und lange Trockenheitsperioden und bringen immer wieder auch Hochwasserereignisse und Waldbrände mit sich. Bei derartigen Einsatzlagen spielt die THW-Aufgabe Pumpen eine zentrale Rolle. Schmutzwasser muss von der Einsatzstelle weg, Löschwasser zur Einsatzstelle hin transportiert werden, oft in großen Mengen und über weite Strecken. Am Stand des THW können sich Interessierte verschiedene Pumpenmodelle anschauen und sich über deren Einsatzbereiche informieren. Unter anderem ist eine große Schmutzwasserpumpe samt Anhänger zu sehen, die über ein Fördervolumen von 5000 Litern pro Minute verfügt. Das heißt, dass in einer Sekunde etwa 80 Liter gepumpt werden. Oder anders ausgedrückt: Die Pumpe kann in zwei Sekunden eine Standard-Badewanne leer saugen. Für alle Fragen zur Pumptechnik und zum THW im Allgemeinen stehen am Stand Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus Haupt- und Ehrenamt bereit. Für Kinder gibt es eine Mitmachaktion, bei der es auch etwas zu gewinnen gibt. Im Rahmen eines Vortrags im Fachprogramm der Messe stellt sich zudem die digitale Einsatzeinheit des THW vor, das Virtual Operations Support Team (VOST). In Katastrophen- oder Notfallsituationen spielen soziale Medien eine wichtige Rolle für die Bevölkerung: Nutzerinnen und Nutzer tauschen sich aus, verbreiten Informationen und teilen Fotos und Videos unmittelbar online. Diese Informationen sind für Einsatzstäbe und Rettungskräfte potenziell von Relevanz, standen ihnen aber in der Vergangenheit nicht oder nur in unzureichendem Maße zur Verfügung. Die Einsatzkräfte des VOST sind in der Lage, relevante Informationen aus sozialen Medien zu identifizieren, zu analysieren und für den Einsatzablauf nutzbringend aufzubereiten. Der Fachvortrag findet am Freitag, 11. Oktober 2024, 9:30 Uhr im Saal Breslau statt. Der Besuch ist für das Messepublikum kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

