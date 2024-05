THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: Update zu: THW: Mehr als 1.000 THW-Kräfte im Saarland und Rheinland-Pfalz im Unwetter-Einsatz

Landesverband Sachsen, Thüringen mit fünf Ortsverbänden mit 40 Einsatzkräften eingebunden

Altenburg (ots)

Auch der Landesverband Sachsen, Thüringen ist nach den starken Regenfällen von Tief "Katinka" in die THW-Hilfsmaßnahmen eingebunden. Am gestrigen Samstag (18.05.2024) hat sich ein Fachzug Wasserschaden/Pumpen (WP) auf den Weg in das Einsatzgebiet gemacht. Beteiligt sind die THW-Ortsverbände Aue-Schwarzenberg, Bautzen, Plauen und Rudolstadt/Saalfeld mit Pumptechnik sowie der Ortsverband Kamenz mit der Fachgruppe Elektroversorgung. Die 40 Einsatzkräfte sind inzwischen im Bereitstellungsraum angekommen.

Die starken Regenfälle von Tief "Katinka" haben am Freitag in vielen Städten und Gemeinden in den Bundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz zu großflächigen Überflutungen und Schäden an der Infrastruktur geführt. Die ehrenamtlichen THW-Einsatzkräfte werden zusammen mit den Einheiten, die sich seit gestern im Schadensgebiet befinden, der Bevölkerung nach den starken Regenfällen helfen. Hauptaufgaben aller THW-Einheiten ist u.a. Leerpumpen von Kellern, Tiefgaragen und stationären Pumpwerken, Menschenrettung aus dem Wasser, Verpflegung von Einsatzkräften, Betanken von Einsatzfahrzeugen und Geräten sowie Beratung von örtlichen Einsatzleitungen.

Die weitere Lageentwicklung ist derzeit nicht absehbar, der THW-Einsatz wird voraussichtlich noch weitere Tage andauern.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz in Deutschland. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung auch weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.jetzt.thw.de Informationen zum Landesverband Sachsen, Thüringen: www.thw-sachsen-thueringen.de

