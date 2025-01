Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Tankstelle

Jena (ots)

So schnell wie sie gekommen sind, waren sie auch wieder weg. Vermutlich drei männliche Täter befuhren, kurz nach zwei Uhr am Freitagmorgen, mit einem dunklen Pkw das Gelände einer Tankstelle in der Rudolstädter Straße. Im Anschluss öffneten diese mit einem unbekannten Hebelwerkzeug gewaltsam die Eingangstür und begaben sich in den Verkaufsraum. Im Bereich der Kasse fanden die Täter dann ihre Beute, das komplette Kassensystem. Der Inhalt wird auf eine mittlere, fünfstellige Summe geschätzt. Mitsamt dem Stehlgut verließen die Unbekannten den Markt und entfernten sich mit ihrem Fahrzeug rasch in Richtung Autobahn. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, unter Einbeziehung benachbarter Dienststellen, führten diese bisher nicht zur Feststellung der Täter oder dem Fluchtfahrzeug. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 21399/2025.

