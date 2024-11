Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Einbruchsversuch in St. Ingbert-Rohrbach im September

Polizei fahndet mit Lichtbildern nach einem Tatverdächtigen

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Saarbrücken / St. Ingbert-Rohrbach. Bei dem Versuch, in ein Wohnhaus in St. Ingbert-Rohrbach einzubrechen, wurde ein Unbekannter von einer Kamera aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Freitag, den 20. September 2024 drangen gegen 16:17 Uhr zwei bislang unbekannte Personen in das Wohnhaus bei Anwesenheit eines Bewohners ein. Einer der Beiden klingelte und klopfte zunächst an der Hauseingangstür. Eine Kamera zeichnete Bilder von dem Unbekannten auf.

Im Anschluss hebelte das Einbrecherduo auf der Rückseite des Hauses eine Kellertür auf und verschaffte sich so Zugang zum Anwesen. Der Versuch, eine Zwischentür im Haus aufzuhebeln, misslang, worauf beide das Haus in unbekannte Richtung verließen. Mit den Aufnahmen der Kamera fahndet die saarländische Polizei nun nach dem Mann und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Personen, welche die auf den Lichtbildern abgebildete Person erkennen oder mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

