Saarbrücken (ots) - Am heutigen Donnerstag, 21.11.2024, warf gegen 11:20 Uhr ein 36-jähriger Mann zwei Brandsätze in die Wohnung seiner Mutter und flüchtete in zunächst unbekannte Richtung. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich der Mann am späten ...

mehr