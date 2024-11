Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach versuchtem Mord und Brandstiftung in Dudweiler

Polizei nimmt tatverdächtigen Sohn fest

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Donnerstag, 21.11.2024, warf gegen 11:20 Uhr ein 36-jähriger Mann zwei Brandsätze in die Wohnung seiner Mutter und flüchtete in zunächst unbekannte Richtung. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich der Mann am späten Vormittag in den achten Stock des Mehrfamilienhauses in Dudweiler, trat dort die Wohnungstür der Wohnung seiner 67 Jahre alten Mutter ein und warf unvermittelt zwei Brandsätze in die Wohnung. Hiernach flüchtete er. Die Frau konnte sich noch eigenständig durch das Feuer im Hausflur aus ihrer Wohnung retten. Hierbei zog sie sich Brandverletzungen zu. Sie wird derzeit in einer Saarbrücker Klinik behandelt.

Die sofort alarmierte Feuerwehr brachte den Brand in dem Mehrfamilienhaus schnell unter Kontrolle, während die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen sofort initiiert und intensiviert wurden.

Im Rahmen der Löscharbeiten räumte die Feuerwehr zunächst das gesamte Gebäude. Die Bewohnerinnen und Bewohner der 39 Wohnungen fanden zunächst in zwei bereitgestellten Bussen Schutz. Zwischenzeitlich durfte ein Großteil der Personen wieder zurück in ihre Wohnungen.

Durch intensive polizeiliche Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige zwischenzeitlich an seiner Wohnanschrift lokalisiert und durch Spezialeinheiten des Landespolizeipräsidiums festgenommen werden.

Der Mann wird am morgigen Tag dem Haftrichter des Amtsgerichts Saarbrücken vorgeführt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell