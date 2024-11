Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: "Entwendete EC-Karte an Geldautomat eingesetzt" und "mit zuvor gestohlener EC-Karte Geld abgehoben"

Einstellung der Öffentlichkeitsfahndungen

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Die Fahndungen nach einem unbekannten Mann, der am 19. Mai 2024 und am 23.Juni 2024 mit jeweils zuvor entwendeten EC-Karten an Geldautomaten in Saarbrücken Bargeld erbeutet hatte, wurden eingestellt. Der Gesuchte wurde ermittelt.

Wir bitten darum, die Lichtbilder des Mannes auf Ihren Portalen zu entfernen.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell