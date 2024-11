Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Entwendete EC-Karte an Geldautomat eingesetzt

Polizei fahndet öffentlich nach einem Unbekannten

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte erbeutete der auf den Fotos zu erkennende Mann an einem Geldautomaten Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein unbekanntes Pärchen erschien am 19. Mai 2024 zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr am Wohnhaus des Geschädigten in Alt-Saarbrücken. Während die ebenfalls unbekannte Frau das Opfer ablenkte, durchsuchte ihr Begleiter das Wohnhaus und nahm die aufgefundene Bankkarte samt Zugangsdaten an sich. Im Anschluss setzte der Gesuchte erbeutete Karte an einem Geldautomaten mit der korrekten PIN ein.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0681/962-2133 entgegen. Für Hinweise kann auch die Onlinewache der saarländischen Polizei (www.onlinewache.saarland.de) genutzt werden.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell