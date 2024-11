Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Wohnungseinbruch in Uchtelfangen

Polizei fahndet öffentlich nach einem unbekannten Mann

Uchtelfangen (ots)

Saarbrücken. Bei einem Wohnungseinbruch am 21. Juli 2024 in Illingen-Uchtelfangen erbeutete der auf dem Foto zu sehende Mann neben Schmuck und Bargeld auch eine EC-Karte. Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Den vermutlich schwarzen BMW, Modell i2, an dem die gestohlenen Kennzeichen MG-AT121(E) angebracht waren, stellte der Gesuchte gegen neun Uhr am Ende einer Straße in Illingen-Uchtelfangen ab und begab sich dann über die Gebäuderückseite in den Garten des gänzlich umfriedeten Wohnhauses. Mit brachialer Gewalt drang er durch ein Kellerfenster in das Haus ein, durchsuchte alle Räumlichkeiten und entwendete unter anderem Schmuck, Bargeld und eine EC-Karte.

Etwa eine halbe Stunde später verließ er durch die Terrassentür das Haus und entfernte sich mit dem genannten Fahrzeug. Noch am gleichen Tag versuchte der Unbekannte die entwendete EC-Karte bei der Sparkasse Heusweiler einzusetzen.

Hinweise zu der auf den Lichtbildern abgebildeten Person bitte an den Kriminaldauerdienst (LPP 211) unter der Telefonnummer 0681 - 962 2133. Für Hinweise kann auch die Onlinewache der Polizei Saarland (www.onlinewache.saarland.de) genutzt werden.

