POL-SL: PIN an Geldautomat in Saarlouis ausgespäht

Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung der Tatverdächtigen

Saarbrücken/Saarlouis (ots)

Bereits am 20.01.2024 beobachteten die gesuchte Tatverdächtige und ihr bislang unbekannter Komplize den Geschädigten bei der PIN-Eingabe am Geldautomaten einer Bank am großen Markt in der Innenstadt von Saarlouis. Beim Verlassen der Bank entwendeten die beiden die EC-Karte des Kunden, ohne dass er es bemerkte und hoben im Anschluss einen hohen vierstelligen Betrag vom Konto ihres Opfers ab.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um die Mithilfe bei der Identifizierung der Frau. Mögliche Zeugen, oder Personen die Angaben zur Identität der Frau machen können, werden gebeten sich unter der 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen, oder die "Online Wache" zur Hinweisgabe zu benutzen.

Polizeiliche Tipps gegen das Phänomen "Shoulder-Surfing":

- Decken Sie die Eingabe der PIN am Geldautomaten immer ab! - Halten Sie Abstand zu Anderen im Service Raum einer Bank! - Fordern Sie, wenn nötig, den Abstand zu Ihnen am Geldautomaten ein! - Brechen Sie die Geldabhebung im Zweifel ab! - Lassen Sie ihre Bankkarte nicht aus den Augen! - Überprüfen Sie den Automaten auf Unregelmäßigkeiten (Angebaute Teile etc.)! - Melden Sie Auffallendes im Zweifel einer Mitarbeiter/in der Bank oder auch der Polizei

