Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Enkeltrickbetrüger im Februar dieses Jahres erfolgreich

Polizei fahndet mit Lichtbildern nach einem Tatverdächtigen

Saarbrücken (ots)

Im Februar dieses Jahres kontaktierten Telefonbetrüger einen 76-jährigen Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken. Im festen Glauben, seinen Enkelsohn vor einer längeren Haftstrafe bewahren zu können, übergab er einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag an einen Geldboten. Nach dem Geldboten fahndet die saarländische Polizei nun mit Lichtbildern.

Im Februar gab sich der Anrufer als Enkel des 76-Jährigen aus dem Regionalverband Saarbrücken aus und teilte in Tränen aufgelöst mit, dass er einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Außerdem täuschte der Anrufer vor, dass er eine Kaution hinterlegen müsse. Von dem Anruf geschockt händigte das ahnungslose Opfer einem angeblichen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft die geforderte Summe aus. Der Geldbote konnte bei der Geldübergabe gefilmt werden.

Mit diesen Bildern fahndet die saarländische Polizei nun nach der Person und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, welche die auf den Lichtbildern abgebildete Person erkennen oder mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

Das Landespolizeipräsidium des Saarlandes warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solch dubiosen, betrügerischen Anrufen! Mit folgenden Tipps können Sie sich schützen:

- Die Polizei nimmt weder Wertgegenstände noch Bargeld entgegen! - Sollten die Anrufer von Ihnen Geld, Schmuck oder Wertgegenstände verlangen, legen Sie sofort auf und heben Sie bei weiteren Anrufversuchen nicht mehr ab! - Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen! Überprüfen Sie, wenn möglich, die Informationen des Anrufers! - Nehmen Sie mit ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson Kontakt auf oder rufen Sie die Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer oder der 110 an! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse! - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Konten!

Weitere Informationen zu Enkeltrick, Schockanrufen und anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei.saarland.de.

