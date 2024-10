Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Telefonbetrüger schon wieder erfolgreich

Erneut hoher finanzieller Schaden

Bild-Infos

Download

Homburg (ots)

Saarbrücken. Diesmal klingelte das Telefon bei einem älteren Mann im Saarpfalzkreis. Ein angeblicher Polizeibeamter aus München teilte in dem Anruf mit, dass Tochter und Schwiegersohn des Angerufenen dort einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten. Letztlich übergab der Mann dann Bargeld und Wertgegenstände im Wert eines sechsstelligen Betrages.

Besonders tragisch an diesem Fall:

Zunächst kontaktierten die Betrüger den 89 Jahre alten Mann mehrfach bereits am vergangenen Dienstag (22.10.2024). Ein angeblicher Staatsanwalt verlangte zur Abwendung der drohenden Untersuchungshaft Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände. Das Opfer machte sich auf den Weg zu seiner Bank, die jedoch geschlossen war.

Am gestrigen Mittwochmorgen meldeten sich die Betrüger in aller Frühe, so dass sich der immer noch arglose 89-Jährige erneut zu Bank aufmachte, aus einem Schließfach Bargeld und Wertgegenstände entnahm, alles in einem Koffer packte und diesen auf einem Parkplatz in Homburg an einen angeblichen Mitarbeiter der Gerichtskasse übergab. Erst danach kontaktierte der Senior seinen Schwiegersohn, wodurch der Betrug auffiel.

Das Landespolizeipräsidium des Saarlandes warnt in diesem Zusammenhang erneut dringend vor solch dubiosen, betrügerischen Anrufen!

Mit folgenden Tipps können Sie sich schützen:

- Die Polizei nimmt weder Wertgegenstände noch Bargeld entgegen! - Sollten die Anrufer von Ihnen Geld, Schmuck oder Wertgegenstände verlangen, legen Sie sofort auf und heben Sie bei weiteren Anrufversuchen nicht mehr ab! - Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen! Überprüfen Sie, wenn möglich, die Informationen des Anrufers! - Nehmen Sie mit ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson Kontakt auf oder rufen Sie die Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer oder der 110 an! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse! - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Konten!

Weitere Informationen zu Enkeltrick, Schockanrufen und anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei.saarland.de.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell