Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: In Polen gesuchten Betrüger festgenommen

Saarländische Zielfahnder in Merzig erfolgreich

Bild-Infos

Download

Merzig (ots)

Saarbrücken. Ermittler des Dezernats Zielfahndung kamen dem 54-Jährigen auf die Spur. Der Festgenommene wartet jetzt in der JVA Saarbrücken auf seine Auslieferung.

Gegen den Mann, den die polnischen Behörden wegen Steuerhinterziehung und Betrugsdelikten suchen, bestand seit Juli 2024 ein europäischer Haftbefehl. Außerdem wird ihm in Polen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Gruppe vorgeworfen. Dort droht ihm deshalb eine Haftstrafe von 25 Jahren.

Gemeinsam mit Kräften der Spezialeinheiten erschienen die Zielfahnder am gestrigen Dienstag (22.10.2024) frühmorgens an der Wohnanschrift des Mannes in Merzig. Nach seiner widerstandslosen Festnahme wurde er dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell