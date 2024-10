Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Telefonbetrüger mit Schockanruf erfolgreich

Hoher finanzieller Schaden entstanden

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Eine ältere Dame aus dem Regionalverband wurde in den vergangenen zwei Wochen Opfer von Telefonbetrügern. Im festen Glauben Ihre Schwiegertochter vor dem Gefängnis zu bewahren, übergab sie Bargeld und Wertgegenstände im Wert eines sechsstelligen Betrages an Unbekannte.

Zwischen Freitag, 11. 10 2024 und Dienstag, 15.10.2024 kontaktierten die Betrüger mehrfach ihr ahnungsloses Opfer. Ein angeblicher Verkehrspolizist sowie ein ebenfalls angeblicher Staatsanwalt meldeten sich bei der über 80-Jährigen und behaupteten, ihre Schwiegertochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Die drohende Untersuchungshaft könne nur durch die sofortige Zahlung einer Kaution abgewendet werden.

Die Geschädigte telefonierte mehrfach, teilweise stundenlang mit den Betrügern und übergab schließlich, an drei Tagen und unterschiedlichen Örtlichkeiten Bargeld und Wertgegenstände im Wert von über 100.000 Euro. Erst am gestrigen Sonntag (20.10.2024) fiel, bei einem Gespräch mit Sohn und Schwiegertochter, der Betrug auf.

Das Landespolizeipräsidium des Saarlandes warnt in diesem Zusammenhang erneut vor solch dubiosen, betrügerischen Anrufen! Mit folgenden Tipps können Sie sich schützen:

- Die Polizei nimmt weder Wertgegenstände noch Bargeld entgegen! - Sollten die Anrufer von Ihnen Geld, Schmuck oder Wertgegenstände verlangen, legen Sie sofort auf und heben Sie bei weiteren Anrufversuchen nicht mehr ab! - Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen! Überprüfen Sie, wenn möglich, die Informationen des Anrufers! - Nehmen Sie mit ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson Kontakt auf oder rufen Sie die Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer oder der 110 an! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse! - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Konten!

Weitere Informationen zu Enkeltrick, Schockanrufen und anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei.saarland.de.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell