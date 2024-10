Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Vor der Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Hansa Rostock

Saarbrücken (ots)

Stadt Saarbrücken und Landespolizeipräsidium geben Hinweise für anreisende Fans und Besucherinnen und Besucher der Konzertveranstaltung

Am kommenden Dienstag (22.10.2024) beginnt um 19 Uhr im Saarbrücker Ludwigsparkstadion die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Hansa Rostock. Die Polizei bereitet sich auf diesen Einsatz vor und wird für einen sicheren Ablauf der Veranstaltung sorgen und Störungen unterbinden.

Nach den der Polizei Saarland bisher vorliegenden Informationen sind zur Gewährleistung eines reibungslosen Veranstaltungsablaufs Sperrmaßnahmen erforderlich.

Die Camphauser Straße zwischen dem Ludwigskreisel und der Autobahn BAB 623 wird am Spieltag ab 17 Uhr gesperrt. Die Sperrung bleibt bis nach Spielende bestehen. Eine Umgehung für Fußgängerinnen und Fußgänger ist im Bereich der Grühlingstraße bzw. über den "Treppenaufgang Am Torhaus" eingerichtet. Der Bereich vor dem Gästeeingang in der Camphauser Straße ist für Heimfans gesperrt.

Um die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher der Fußballbegegnung zu gewährleisten, werden Fans des 1. FC Saarbrücken das Stadion nicht über den unteren Teil der Camphauser Straße erreichen können. Deshalb werden im Bereich "Treppenabgang Am Torhaus" in Richtung Innenstadt polizeiliche Absperrungen mit Durchlassstellen eingerichtet. Grundsätzlich gilt: "Auf dem gleichen Weg, auf dem man ins Stadion gekommen ist, kann man dieses auch wieder verlassen", sagt Einsatzleiter Polizeidirektor Dräger-Pitz.

Durch die erforderlichen Maßnahmen kann es insbesondere im Bereich der Westspange, dem Ludwigskreisel und der Camphauser Straße zu Verkehrsstörungen kommen. Davon können auch die Besucherinnen und Besucher einer Konzertveranstaltung in der Saarbrücker Saarlandhalle betroffen sein. Die Polizei empfiehlt ortskundigen Autofahrerinnen und Autofahrern deshalb, diesen Bereich großräumig zu umfahren

Im Umfeld des Stadions und der Saarlandhalle sowie des Stadtteils Rodenhof stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Außerdem wird im Bereich des Saarbrücker Rodenhofs die Anwohnerparkzone aktiviert. Stadt Saarbrücken und Polizei empfehlen deshalb eine möglichst frühzeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Für Konzertbesucherinnen und -besuchern wird es möglich sein, sich mit dem Pkw zur Saarlandhalle bringen zu lassen. Dafür wird in der Camphauser Straße von 19 bis 20 Uhr, wenn das Spiel im Ludwigspark läuft, jeweils eine Fahrspur geöffnet, um stadteinwärts bis zur Zufahrt Sportfeld und stadtauswärts bis zur Saarlandhalle fahren zu können.

Dabei wird es lediglich die Möglichkeit geben, zu halten, um Mitfahrende aussteigen zu lassen. Das Parken in diesem Bereich beziehungsweise die Durchfahrt der Camphauser Straße wird nicht möglich sein.

Für Übersichtsaufnahmen setzt das Landespolizeipräsidium während des laufenden Einsatzes, hauptsächlich in der Vor- und Nachspielphase, eine Drohne ein. Die Drohne überfliegt keine Menschenmengen oder größeren Personengruppen.

