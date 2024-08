Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Hausen am Bussen - Nächtliche Fahrt endete auf dem Autodach

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz vor 03.00 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger von Munderkingen kommend nach Hausen am Bussen. Am Ortsbeginn kam er auf Höhe der Einmündung Marchtaler Straße nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen. Das Auto blieb an einem neben der Fahrbahn liegenden Baumstamm hängen und kippte über die linke Seite, so dass es auf dem Autodach liegen blieb. Der Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin konnten selber den stark beschädigten Audi Q5 verlassen. Sie wurden beide mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR. Die Feuerwehren Hausen und Munderkingen waren aufgrund der Erstmeldung mit vier Fahrzeugen ausgerückt. Sie konnten das Auto wieder auf die Räder stellen. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung richten sich gegen den 21-Jährigen.

