POL-KN: (Konstanz) Unbekannter greift Jugendliche an (27.09.2024)

Konstanz (ots) - Rund 25.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls der sich am Sonntagabend im Bereich Glärnischstraße/Seestraße ereignet hat. Ein 64-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Vito mit Anhänger von der Glärnischstraße in Richtung Seestraße. An der Einmündung zur Seestraße streifte er einen dort geparkten Volvo V60 über die komplette Fahrzeugseite ...

mehr