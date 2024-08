Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Döbele Parkplatz - blauen Audi RS5 angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (22.08.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagvormittag, zwischen 10.30 Uhr und 11.25 Uhr auf dem Döbele Parkplatz ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer streifte den dort abgestellten blauen Audi RS5 an der Stoßstange vorne rechts. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend jedoch einfach davon.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell