Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf dem Parkplatz eines Geschäfts fordert rund 11.000 Euro Blechschaden (20.08.2024)

Tuttlingen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Neuhauser Straße ereignet hat. Eine 55-Jährige fuhr mit einem BMW rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei mit einem VW Golf eines 93-Jährigen zusammen, den sie über eine komplette Fahrzeugseite streifte. An dem Golf entstand Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am BMW in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell