FW Mainz: Feuerwehr Mainz entsendet überörtliche Hilfe nach Zweibrücken

Mainz (ots) - Die am heutigen Freitag angesetzten Entschärfung der Fliegerbombe am Fundort in der Eugen-Salomon-Straße war erfolgreich. Die Evakuierungen des Gefahrenbereiches verliefen weitgehend reibungslos. Die Stadt Mainz dankt allen beteiligten Hilfsorganisationen und der Polizei für die Unterstützung. Um ...

mehr