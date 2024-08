Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Handtaschenraub - Polizei sucht Zeugen (21.08.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist eine Seniorin in der Straße "Vorstadt" Opfer eines Raubes geworden. Gegen 3 Uhr führte eine 75-Jährige ihren Hund aus. Aus einer Grundstückseinfahrt lief dann unvermittelt ein junger Mann auf sie zu. Er griff sofort nach der Handtasche, die sich die Rentnerin umgehängt hatte. Nach einem kurzen Ringen um die Handtasche lies die Dame aus Angst los und der Räuber flüchtete mit der Handtasche, in der sich auch ein Handy befand. Die Handtasche wurde später zwar wiedergefunden, aber leider ohne das Handy. Bei dem Täter handelt es sich um eine schlanke, circa 160 Zentimeter große, männliche Person jüngeren Alters. Bekleidet mit einem roten Kapuzenpulli und dunkler Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonst Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0741 / 4770 zu melden.

