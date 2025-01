LPI-J: Zu viel getrunken und dann gefahren

Jena (ots) - Kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamte am Donnerstag einen 32-jährigen Nissanfahrer in der Straße Am Planetarium. Wie sich herausstellte, hatte der Mann vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert. Das Testgerät zeigte einen Wert von 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

