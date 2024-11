POL-EU: Kollision mit geparktem Pkw

Mechernich (ots) - Im Zeitraum von Montag (18. November), 8 Uhr, bis Dienstag (19. November), 8 Uhr, gelangten Unbekannte in eine Tiefgarage in der Straße Zum Markt in Mechernich. Die Einfahrt zur Tiefgarage ist mit einem Gittertor gesichert. Dieses wurde von den Unbekannten gewaltsam nach oben geschoben. In der Tiefgarage wurde ein Schrank aufgebrochen, ein weiterer Schrank wurde komplett zerstört. Aus dem ...

