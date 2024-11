Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Matratze in Tiefgarage angezündet

Mechernich (ots)

Im Zeitraum von Montag (18. November), 8 Uhr, bis Dienstag (19. November), 8 Uhr, gelangten Unbekannte in eine Tiefgarage in der Straße Zum Markt in Mechernich. Die Einfahrt zur Tiefgarage ist mit einem Gittertor gesichert. Dieses wurde von den Unbekannten gewaltsam nach oben geschoben. In der Tiefgarage wurde ein Schrank aufgebrochen, ein weiterer Schrank wurde komplett zerstört. Aus dem aufgebrochenen Schrank wurde ein Besen sowie Polierpaste entwendet. Die Polierpaste wurde im Anschluss auf dem Boden der Tiefgarage verteilt. Außerdem zündeten Unbekannte eine ältere Matratze an. Das Feuer erlosch eigenständig. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

