Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit 2,36 Promille zum Zigarettenautomaten

Dahlem-Schmidtheim (ots)

Am gestrigen Dienstag (19. November) meldete ein Zeuge um 21.04 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf der Hauptstraße in Dahlem-Schmidtheim. Auf der Hauptstraße befuhr eine Pkw-Fahrerin die Ortslage Dahlem-Schmidtheim in Richtung Ortsmitte. Hierbei war am Fahrzeug kein Fahrlicht eingeschaltet. In Höhe eines Zigarettenautomaten parkte die Frau mittig auf der Fahrbahn und beabsichtigte Zigaretten zu kaufen. Der Zeuge sprach die Pkw-Fahrerin daraufhin an, woraufhin diese sich mit dem Pkw von der Örtlichkeit entfernte. Polizeibeamte konnten die 63-jährige Pkw-Fahrerin an der Wohnanschrift antreffen. Vor Ort wurde bei der Frau aus Dahlem ein starker Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Es wurde eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

