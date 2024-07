Polizei Münster

POL-MS: 47-jährige Wiederholungstäterin in Haft - Aufmerksame Zeugen bemerken Diebstahl an Seniorin

Münster (ots)

Polizisten haben am Samstagmorgen (13.07, 11:50 Uhr) am Bült eine Diebin und Betrügerin auf frischer Tat gestellt. Sie befindet sich nun in Haft.

Zwei Zeuginnen und ein Zeuge beobachten, wie die 47-Jährige in einem Spielzeugladen einer 89-jährigen Münsteranerin die Geldbörse aus ihrem Rollator entwendete. Die Zeugen folgten der Diebin und sahen, dass diese mit der gestohlenen EC-Karte Geld an einem Automaten abholte. Sofort informierten sie die Polizei. Die Beamten durchsuchten die 47-Jährige und fanden eine weitere Geldbörse. Ermittlungen ergaben, dass diese kurze Zeit zuvor einer 73-jährigen Münsteranerin in der Innenstadt entwendet worden war. Die Polizisten nahmen die 47-jährige Bulgarin vorläufig fest, da sie bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte bekannt ist. Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen die Frau.

