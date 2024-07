Polizei Münster

POL-MS: Kontrollen auf der A1 - Lkw-Fahrer mit zweiten Fahrerkarten unterwegs

Münster / Greven / Lengerich (ots)

Polizisten des Verkehrsdienstes haben in der vergangenen Woche zwei Lkw-Fahrer auf der A1 kontrolliert, die ihre Fahrzeuge jeweils mit einer zweiten Fahrerkarte führten.

Am Dienstag (09.07., 12:30 Uhr) kontrollierten die Beamten einen 22-Jährigen auf der Autobahn 1 nahe Lengerich. Eine Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers ergab, dass der 22-jährige Deutsche den Lkw in der Vergangenheit mit einer zweiten Fahrerkarte geführt hatte. Der Mann übergab diese Fahrerkarte den Einsatzkräften. Er bewahrte sie in einer seiner Socken auf.

Bei einer weiteren Kontrolle auf der Autobahn 1 bei Greven am Mittwoch (10.07., 10:40 Uhr) werteten die Einsatzkräfte den Fahrtenschreiber eines 48-jährigen deutschen Fahrers aus. Auch hier fiel auf, dass der 48-Jährige den Lkw teilweise nicht mit der eigenen Fahrerkarte geführt hatte. Die Beamten fanden die zweite Fahrerkarte im Fahrzeug auf.

Beide Fahrerkarten wurden einbehalten. Die beiden Lkw-Fahrer sowie auch die Inhaber der Fahrerkarten erwarten nun Strafverfahren. Die Polizei klärt auf: Häufig werden zusätzliche Fahrerkarten genutzt, um die vorgeschriebenen Ruhezeiten zu verkürzen oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr einzuhalten, wenn die erlaubte Fahrzeit des Fahrers ausgeschöpft ist.

Nicht selten jedoch führt Übermüdung aufgrund von nicht ausreichenden Ruhezeiten zu folgenschweren Verkehrsunfällen. Um genau solche Verkehrsunfälle zu verhindern und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden inklusive der Lkw-Fahrer zu erhöhen, kontrolliert die Polizei weiterhin konsequent die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten.

