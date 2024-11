POL-EU: Kollision im Einmündungsbereich

Hellenthal (ots) - Am gestrigen Montag (18. November) erschien ein 63-järiger Hellenthaler auf der Polizeiwache in Schleiden und zeigte einen Diebstahl an. Unbekannte hatten sieben Mülltonnen à 240 Liter mit Buntmetall aus seinem Hinterhof entwendet. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 ...

